انخفاض جديد للذهب محلياً

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم 11 ألف ليرة سورية عن سعر يوم السبت الماضي.

وأوضحت النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم أن غرام الذهب عيار 21 سجل سعر مبيع 160 ألف ليرة سورية وسعر شراء 59500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 137143 ليرة وسعر شراء 136643 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عن الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2248005 -0991937718.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 21 عن يوم الخميس ما قبل الماضي 70 ألف ليرة.

«سانا»