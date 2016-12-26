ص 1:01 2016/12/26

عاد مشروع كشاف الكلمة التابع للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية للظهور في شوارع اللاذقية احتفالاً بالميلاد المجيد بعد توقف دام عدة سنوات مدفوعاً بالانتصارات التي يحققها بواسل جيشنا على الأرض وداعياً إلى نشر المحبة والسلام.

تحرك الكشاف العازفون الـ26 في المسير الميلادي بشارع المتنبي بحي الأمريكان غرب اللاذقية ذهابا وإياباً عشية عيد الميلاد مترافقين مع فرقة المراسم المكونة من حملة الإعلام وسط تجمع من أهالي المدينة ورغبة بالفرح والاحتفال المزدوج بالعيد من جهة وبما حققه الجيش من انتصارات واسعة على الأرض وآخرها تحرير مدينة حلب.

وقال نقولا بشارة قائد فريق الكشاف: عدنا إلى إحياء مشروع الكشاف الأول التابع للكنيسة الذي توقف مع بداية الحرب الإرهابية على سورية ومع توقف مظاهر الاحتفالات بالأعياد حدادا على أرواح الشهداء الأبرار من عسكريين ومدنيين, مضيفاً: إن انتصارات جيشنا شكلت دافعا لنا ليس فقط للاحتفال واستقبال الأعياد بل للحياة بكل مظاهرها, نحن شعب يحب الحياة والسوريون أثبتوا أنهم صامدون ومستعدون لإعادة بلدهم إلى ما كانت عليه سابقا من تقدم وألفة من دون أن تعوقهم الحرب أو الإرهاب الأسود.

وأشار بشارة إلى أن الرسالة الأسمى التي يحملونها في كل نشاط هي المحبة والسعي الى نشرها لنثبت للعالم أننا قادرون على الانتصار على الظلام والاستمرار بالحياة واليوم تحرير حلب هو الهدية الأكبر لنا كسوريين في فترة الأعياد.

من جهة أخرى أكد بشارة أن الفرقة تسعى إلى توسيع نشاطاتها وتحويلها مستقبلا إلى حركة كشفية كاملة مشيراً إلى العمل للتواصل مع كنائس وكشافات أخرى لتوسيع إطار العمل.