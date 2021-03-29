الحرارة توالي ارتفاعها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وبارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى وغوطة دمشق وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 18/7 21/9 20/8 القنيطرة 14/4 17/6 16/5 درعا 17/6 20/8 19/7 السويداء 15/5 18/7 17/6 حمص 17/5 20/7 19/6 حماة 20/6 22/8 21/7 الحسكة 19/6 21/8 23/9 اللاذقية 20/9 23/11 20/9 طرطوس 20/8 23/10 20/8 حلب 18/5 20/7 21/8 إدلب 17/6 19/8 20/9 دير الزور 21/8 23/10 25/11 الرقة 20/7 22/9 24/10

«سانا»