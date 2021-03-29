تعويم جزئي للسفينة «إيفر غيفن»

نجحت قاطرات عملاقة فجر اليوم في تعويم جزئي لسفينة الحاويات «إيفر غيفن» الجانحة في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي ما سمح لها بالتحرك.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع لوسائل إعلام مصرية، بدء تعويم السفينة بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة 80 في المئة وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

وأضاف ربيع: إنه سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل.

بدوره، مصدر بهيئة القناة أكد أن مناورات الشد لتعويم السفينة نجحت بشكل جزئي ويجري استكمال عمليات الشد لإنجازها كاملاً.

وأعلن ربيع في بيان فجر اليوم بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

ووفقاً لمواقع متابعة السفن، فقد تحركت مؤخرة السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 ألف طن لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة.

«سانا»