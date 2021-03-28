طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طيراناً دائرياً فوق بعض المناطق.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان الليلة أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل منطقة جونيه ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا وعاليه ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب باتجاه الأراضي المحتلة.

وأشار البيان إلى أن زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي خروقاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بالقرارات والقوانين الدولية.