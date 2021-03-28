الصحة: 142 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 120 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 120 حالة ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 18498 شفيت منها 12377 وتوفيت 1239 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 28 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

45 في دمشق

31 في ريف دمشق

30 في طرطوس

4 في حمص

7 في اللاذقية

10 في حلب

9 في القنيطرة

6 في درعا

= الشفاء:

18 في حلب

17 في دمشق

16 في اللاذقية

17 في ريف دمشق

15 في طرطوس

15 في حمص

9 في السويداء

9 في درعا

4 في حماة

= الوفاة:

5 في دمشق

2 في حلب

2 في اللاذقية

2 في طرطوس

1 في حمص