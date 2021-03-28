القبض على سارقي المحولات الكهربائية في صحنايا

أعلنت وزارة الداخلية أن عناصر شرطة ناحية صحنايا بريف دمشق ألقوا القبض على شخصين أثناء قيامهما بسرقة الكابلات النحاسية من محولات كهربائية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أن الوحدات الشرطية في محافظة ريف دمشق تلقت بلاغات حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة المحولات الكهربائية العائدة لشركة الكهرباء في ريف دمشق ولا سيما في صحنايا.

وأشارت الوزارة إلى إنه من خلال المراقبة وتكثيف الدوريات الليلية وخصوصاً في فترات انقطاع التيار الكهربائي ألقت شرطة ناحية صحنايا القبض على شخصين أثناء قيامهما بسرقة الكابلات النحاسية من المحولات الكهربائية لافتة إلى أنه وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة أكثر من خمس محطات تحويل كهرباء وقيامهما ببيع الكابلات المسروقة لشخص تم إلقاء القبض عليه واعترف بشرائه المواد المسروقة من المقبوض عليهما.

وبينت الوازرة إنه تمت مصادرة كمية تزيد على 70 كيلوغراماً من مادة النحاس موضحة أن المقبوض عليهم من أرباب السوابق بجرائم السرقة والنشل وأن التحقيقات ما زالت مستمرة معهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص أصولا ً.