السوري القومي الاجتماعي: نعمل على مواجهة الخطرين الصهيوني والتركي

جدد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية التأكيد على موقف الحزب ونهجه الواضح في مواجهة العدو الصهيوني وقوى الإرهاب في المنطقة.

وقال الحسنية خلال اجتماع للمنفذين العامين للحزب في لبنان إن الحزب يعمل على صون وحدته في ظرف بالغ الدقة حيث الأخطار تتربص به وبالأمة ولاسيما من الخطرين الصهيوني والتركي اللذين يمتلكان أدوات إرهابية تعيث قتلاً وإجراماً بدعم استعماري ومن بعض الدول العربية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من صفقة القرن الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفتيت بلادنا وضرب عناصر قوتها وصمودها.

بدوره شدد رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان على دور المجلس القومي في ترسيخ وحدة الحزب والقوميين الاجتماعيين على قاعدة وحدة المؤسسات وقال إن الحزب القومي مر في العديد من المحطات الصعبة وفي كل محطة أثبت القوميون إيمانهم الراسخ بقضية حزبهم وأمتهم من خلال صمودهم وتضحياتهم التي شكلت عامل قوة للحزب.

«سانا»