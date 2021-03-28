ضبط وكر وأسلحة لإرهابيي “داعش” في ديالى والأنبار بالعراق

ضبطت القوات العراقية اليوم وكراً وأسلحة ومواد لوجستية لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظتي الأنبار وديالى غرب العراق وشرقها.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان: إن القوات تمكنت من ضبط مخزن للقنابل والصواريخ في صحراء بحيرة الثرثار بالأنبار.

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقي إنها تمكنت من ضبط وكر لتنظيم “داعش” الإرهابي يحتوي أسلحة وأعتدة في منطقة زور الإصلاح بمحافظة ديالى.

وفي السياق ذاته أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول أن قوة من اللواء الثالث الفرقة الرابعة شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات سامراء وصلاح الدين وديالى من جهة حاوي نهر العظيم، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن ضبط وكر يحتوي جثة متفسخة مجهولة الهوية وصاروخ كاتيوشا وطائرة مسيرة.