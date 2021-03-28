الحرارة إلى ارتفاع تدريجي,, والدرجات المتوقعة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يبقى الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى وغوطة دمشق وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: