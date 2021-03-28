دوليسياسة

روسيا مستعدة للمساعدة بحل مشكلة السفينة العالقة في قناة السويس

أعلن سفير روسيا في مصر غيورغي بوريسينكو عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الممكنة للسلطات المصرية لحل مشكلة سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوريسينكو قوله إن “روسيا تتعاطف بشدة مع مصر بخصوص ما يحدث الآن في قناة السويس التي تعتبر من الممرات المائية المهمة بالنسبة لكل العالم”.

وأعرب عن أمل بلاده في أن يتم التغلب على هذه المشكلة في المستقبل القريب جداً وأن يعود عمل القناة إلى حالته الطبيعية، مشيراً إلى أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن أي طلب رسمي من مصر حول اي مساعدة محتملة لتعويم السفينة.

“سانا”

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