ثقافة وفن

عروض أفلام سينمائية في ثقافي دير الزور

عثمان الخلف

دعت مديرية الثقافة في دير الزور لحضور عروض أفلام سينمائية من إنتاج وزارتي الثقافة والإعلام .
ثلاثة أفلام على قائمة العروض في صالة المركز الثقافي وهي : يحدث في غيابك ، لآخر العمر ، أنت جريح .
وقال مدير الثقافة أحمد العلي في تصريح لـ« تشرين» : إن كل فيلم يُعرض على مدى يومين بدءاً من يوم غدٍ الاثنين 29 آذار بفيلم « يحدث في غيابك » وتُختتم العروض في الرابع من نيسان القادم..العرض الساعة السابعة مساء كل يوم .
وكانت مديرية الثقافة أقامت عروضاً ضمن مهرجان السينما السورية الذي رعته وزارة الثقافة جرى فيه تقديم 4 أفلام من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وهي : «دمشق حلب» للمخرج باسل الخطيب ،« دم النخيل» لنجدت أنزور ،« عزف منفرد » لعبد اللطيف عبدالحميد ، «رد القضاء» لنجدت أنزور .

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