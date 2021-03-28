عروض أفلام سينمائية في ثقافي دير الزور

عثمان الخلف

دعت مديرية الثقافة في دير الزور لحضور عروض أفلام سينمائية من إنتاج وزارتي الثقافة والإعلام .

ثلاثة أفلام على قائمة العروض في صالة المركز الثقافي وهي : يحدث في غيابك ، لآخر العمر ، أنت جريح .

وقال مدير الثقافة أحمد العلي في تصريح لـ« تشرين» : إن كل فيلم يُعرض على مدى يومين بدءاً من يوم غدٍ الاثنين 29 آذار بفيلم « يحدث في غيابك » وتُختتم العروض في الرابع من نيسان القادم..العرض الساعة السابعة مساء كل يوم .

وكانت مديرية الثقافة أقامت عروضاً ضمن مهرجان السينما السورية الذي رعته وزارة الثقافة جرى فيه تقديم 4 أفلام من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وهي : «دمشق حلب» للمخرج باسل الخطيب ،« دم النخيل» لنجدت أنزور ،« عزف منفرد » لعبد اللطيف عبدالحميد ، «رد القضاء» لنجدت أنزور .