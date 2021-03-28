بوتين: اللقاحات الروسية المضادة لكورونا ضمن الأفضل عالمياً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن اللقاحات الروسية الثلاثة ضد فيروس كورونا المستجد تبقى في قائمة أفضل العينات بالعالم وهي أحسن الموجود حتى الآن.

وتابع بوتين في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع «روسيا اليوم» اليوم: «يمكن التطعيم بأي من هذه اللقاحات الثلاثة فهي على مستوى أفضل العينات في العالم وأعتقد أنها الأفضل اليوم»، مضيفاً: إن “اللقاحات الثلاثة متماثلة تقريباً من حيث صفاتها أحدها يدوم لفترة أطول قليلاً والآخر يتمتع بمستوى أقل قليلاً من الحماية لكنه أكثر سلاسة.

واعتبر بوتين أنه يجب على كل شخص أن يتخذ القرار لنفسه بخصوص التطعيم باللقاح ضد كورونا.

إلى ذلك لفت بوتين إلى أنه لم تظهر أي أعراض جانبية خطيرة للقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد كاشفاً عن أن وضعه جيد بعد تلقيه أحد هذه اللقاحات.

وكان الرئيس بوتين قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في الأسبوع الماضي.