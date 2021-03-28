اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في تنزانيا

كشف علماء عن وجود طفرات غير معروفة لفيروس كورونا المستجد لدى عدد من السياح القادمين من تنزانيا.

ونقل موقع إلكتروني عن رئيس مختبر أبحاث «كريسب» الجنوب افريقي البروفيسور توليو دي أوليفيرا قوله «إن هناك ثلاث حالات جميعها موجودة الآن في أنغولا»، موضحاً أن دراسات أولية أكدت أن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن.

وأشار دي اوليفيرا إلى أن هذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر حيث يخشى من عدم فائدة اللقاحات الحالية ضده.

وسجلت تنزانيا رسمياً 509 حالات إصابة بفيروس كورونا بينها 21 حالة وفاة، بينما لا يوجد المزيد من البيانات حول انتشار المرض في هذا البلد بعد أن أعلنت السلطات الانتصار عليه العام الماضي.

«سانا»