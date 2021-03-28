بمشاركة واسعة… ختام دورة المدربين والحكام بالريشة الطائرة

حاتم شحادة

اختتمت في حمص فعاليات دورة المدربين والحكام بالدرجة الثالثة للريشة الطائرة التي أقيمت على مدار خمسة أيام بإشراف الإتحاد السوري للريشة الطائرة.

وقال رئيس لجنة المدربين الرئيسة في اتحاد الريشة الطائرة أحمد السواس في تصريح لـ«تشرين»: إن الدورة شهدت مشاركة 63 دارساً ودارسة، أغلبهم من ممارسي اللعبة من رجال وسيدات الأندية في حمص ما أعطى الدورة نجاحاً كبيراً.

وشدد السواس على أهمية مثل هذه الدورات في توسيع قاعدة التدريب والتحكيم في اللعبة، خصوصاً مع وجود قلة في عدد الحكام.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن دورات التأهيل ستستمر هذا الموسم في المحافظات التي لم تقم فيها دورات تأهيل العام الماضي، وهناك أيضا دورة صقل مركزية منتصف العام الحالي.

وأوضح السواس أنه خلال العام الماضي تمت إقامة دورات مختلفة تعنى بالجانب التدريبي وكانت ناجحة وحققت الغاية منها بما يخدم المدربين بعملهم من وضع الخطط والبرامج التدريبية وكيفية تطوير اللاعبين كل حسب فئته، كما أقيمت عدة دورات تأهيل مدربين ومدربات جدد في معظم المحافظات بغية زيادة الكادر التدريبي لديها بما يخدم العمل التدريبي للعبة في الأندية والمدارس والمراكز التدريبية لتوسيع قاعدة الريشة الطائرة ونشرها بشكل أمثل.