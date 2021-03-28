111 مليار دولار خسائر قطاع الزراعة في اليمن بسبب العدوان والحصار السعودي

كشفت وزارة الزراعة والري في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية أن حجم الأضرار والخسائر التي طالت القطاع الزراعي خلال ست سنوات من العدوان والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي بلغ أكثر من 111 مليار دولار.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن الوزارة قولها: إن غارات العدوان دمرت 172 من المباني والمنشآت الزراعية الحكومية و204 من المباني والمنشآت الزراعية ضمن مكونات المزارع الإنتاجية غير الحكومية، كما استهدف العدوان 89 منشأة مائية متنوعة بين سدود وحواجز وخزانات.

وأضافت: غارات العدوان دمرت بشكل كلي 2314 مخزناً ومستودعاً زراعياً، كما استهدفت بشكل مباشر 45 جمعية زراعية و29 مركزاً للصادرات الزراعية وثلاجات التبريد و3213 من المعدات والآليات والمستلزمات الزراعية.

بدوره، أوضح وزير الزراعة والري اليمني عبد الملك الثور أن الأثر الذي لحق القطاع الزراعي بالغ وطالت تداعياته أكثر من 56 في المئة من السكان العاملين في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن التداعيات ستستمر سنوات قادمة.