37 يوماً على التوالي.. الأسير الفلسطيني عماد البطران يُضرب عن الطعام

يواصل الأسير الفلسطيني عماد البطران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 37 على التوالي، احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

وقال نادي الأسير في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: إن الوضع الصحي للأسير البطران المعتقل منذ 27 كانون الثاني 2020 في تدهور مستمر، لافتاً إلى أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في معتقلات الاحتلال وفي مقدمتها الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة.

ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية، إذ يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.