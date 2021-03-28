٩٠٠ مليون ليرة مبيعات منشأة دواجن السويداء

السويداء- طلال الكفيري

وصل إنتاج منشأة دواجن السويداء من مادة البيض منذ بداية هذا العام ولغاية تاريخه إلى نحو«٤» ملايين بيضة بقيمة مالية تقدر بنحو ٩٠٠ مليون ليرة.

وقد أشار مدير عام منشأة دواجن السويداء الدكتور طلعت النمر إلى أن الواقع العلفي والمالي قد تحسن وخاصة بعد أن تم تأمين الأعلاف والسيولة المالية اللازمة للمنشأة.

وأضاف: إن تأمين الأعلاف جاء بعد توقيع محضر اتفاق مع المؤسسة العامة للأعلاف, حيث كان له أثر إيجابي على المنشأة لكون ذلك الإجراء أحدث وفراً مالياً لدى المنشأة، وخاصة في ظل التحليق الجنوني لأسعار الأعلاف لدى القطاع الخاص, لافتاً إلى أن مستودعات المنشأة يتوافر بها رصيد علفي يكفي الدواجن لفترة زمنية مقبولة، عدا عن ذلك فقد قامت المنشأة أيضاً بتحديث وتأهيل قسم التغذية «الجاروشة» لدى المنشأة ما شكل نقلة إيجابية على صعيد الإنتاج، لكون «الجاروشة» المحدثة حسنّت من نوعية الخلطات العلفية من التجانس والتوازن ومحتوياتها, وتالياً تقديمها للطيور بشكل متكامل, الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على العملية الإنتاجية، لكون هذه الخلطات حسنت أيضاً من الواقع الصحي لقطعان الطيور.

ولفت النمر إلى أن المعاناة التي كانت تعترض عمل المنشأة ألا وهي السيولة المالية، قد تم تداركها, ولاسيما بعد أن تم تأمين السيولة المالية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج إضافة إلى أثمان الأعلاف المستجرة من مؤسسة الأعلاف.