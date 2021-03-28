مساعد ميركل: نمر بأخطر مرحلة في وباء كورونا

حذر هيلغ براون كبير موظفي مكتب المستشارية الألمانية من احتمال ظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات كورونا وخروج الوضع عن السيطرة في حال لم تكثف الحكومة جهودها لتقليل معدل انتشار العدوى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

براون وفي تصريح لصحيفة «بيلد آم زونتاغ»الألمانية قال: «نمر بأخطر مرحلة في الوباء,. والأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كنا سنسيطر عليه” »، موضحاً أنه في حال ارتفع عدد الإصابة بوتيرة سريعة مجدداً فستزداد مخاطر أن تصبح السلالة الجديدة التالية مقاومة للقاح.

وفي غضون ذلك، سجل معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية اليوم 17176 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و772401 إصابة، إضافة إلى 90 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 75870 حالة.

«سانا»