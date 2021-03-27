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فتوى خاصة بالزكاة والصدقات

أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف اليوم فتوى خاصة بالزكاة والصدقات نظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك.

وجاء في الفتوى أنه في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية جاءت الفتوى الجماعية للمجلس لتجسد أهمية وحقيقة تطبيق النص على الواقع في الحض على الزكاة وما تحدثه من أثر في المجتمع وخاصة في الأزمات وبما يعود بالفائدة على التاجر والمنتج والمستهلك.

وأكد المجلس أهمية الزكاة باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الإسلام يحقق بها أبناء الوطن التكافل فيما بينهم، لافتاً إلى ضرورة إخراجها وهي تبلغ اثنين ونصفاً بالمئة من الأموال والعروض التجارية وحلي النساء.

ودعا المجلس الأغنياء لعدم الاكتفاء بإخراج الزكاة فقط بل إلى تقديم المزيد من الصدقات رحمة وعوناً للفقراء وحماية للمجتمع مشدداً على ضرورة مشاركة التجار والصناعين والمنتجين في أسواق رمضان الخيرية وبيع منتجاتهم فيها بأقل الأسعار.

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