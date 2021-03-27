إخماد حريق في محطة وقود كفرسوسة والأضرار مادية

أخمد عناصر من فوج إطفاء دمشق حريقاً نشب في محطة وقود كفرسوسة واقتصرت أضراره على الماديات.

مصدر في قيادة شرطة دمشق أوضح لمندوبة «سانا» أن عناصر من فوج الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق نشب في غرفة عمال محطة وقود كفرسوسة قبل أن يمتد إلى خارج الغرفة، مشيراً إلى أن الحريق تسبب بأضرار بسيطة دون وقوع إصابات.

وبين المصدر أن الحريق نشب جراء ماس في مدفأة كهربائية يستخدمها العمال في الغرفة.

وكان عناصر من وحدة إطفاء جرمانا أخمدوا أمس حريقاً اندلع في إحدى الورشات بحي كرم الصمادي بالمدينة وخلف أضراراً مادية دون إصابات.