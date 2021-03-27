روحاني: الوجود العسكري الأمريكي يسبب عدم الاستقرار بالمنطقة

أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني التدخل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار فيها هو الوجود العسكري الأمريكي.

وأكد روحاني خلال لقائه اليوم في طهران وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أهمية الجهود الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، مشيراً إلى «خطة هرمز للسلام» التي قدمتها إيران لتحقيق هذا الهدف.

وبين روحاني أن العلاقات مع الصين استراتيجية بالنسبة لإيران ومن الضروري استمرار التعاون بين البلدين لتنفيذ الاتفاق النووي، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما والتعاون في مكافحة الإرهاب.

من جهته أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن تدخل أمريكا والقوى الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى زعزعة أمنها واصفاً العقوبات الأمريكية على إيران بأنها غير قانونية وغير إنسانية.

وبين وانغ أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يعد انتهاكاً للقانون الدولي مطالباً واشنطن بالعودة إليه ورفع العقوبات عن إيران.

وأضاف وانغ: «بكين كانت على الدوام تعارض الأطماع والعقوبات الأمريكية على إيران وتعتبر الضغوط القصوى خطوة مغايرة للقانون والإنسانية ويجب العمل بالاتفاق النووي الذي يعد مكسباً متعدد الأطراف».