روحاني: أمريكا تواصل إرهابها الاقتصادي على الإيرانيين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن الولايات المتحدة تواصل إرهابها الاقتصادي وعقوباتها أحادية الجانب المفروضة على الشعب الإيراني وتعرقل مسار شراء لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح روحاني خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا أن آثار العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تزال مستمرة وقال: إن العام المنصرم اتسم بالعديد من المصاعب والتقلبات بينما استمرت العقوبات في أقوى صورها وأشكالها في ظل حرب اقتصادية ثقيلة وانتشار جائحة كورونا.

وأشار روحاني إلى أن كورونا عرّض حياة الإيرانيين للخطر مبيناً أن كل المسؤولين يعملون بجد لإعادة فتح المدارس والجامعات وتم السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاح تحت إشراف وزارة الصحة.

«سانا»