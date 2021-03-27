(صناعة دمشق) تدعو لخفض الأسعار

حسام قره باش

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وانطلاقاً من ضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين في وجه الحصار الاقتصادي الجائر دعت غرفة صناعة دمشق و ريفها الصناعيين كافة من أجل العمل على تخفيض أسعار منتجاتهم والذي بدوره يساعد في رفع القدرة الشرائية للمواطن السوري وينشط دوران العجلة الاقتصادية للبلد.

وأشادت غرفة صناعة دمشق وريفها بجهود الصناعيين في استمرار تزويد الأسواق بالمنتجات المحلية رغم الحصار الاقتصادي الظالم على سورية و خاصة مع إعلان عدد من الصناعيين التجاوب مع الدعوة التي أطلقتها الغرفة الخميس الماضي.

وفي هذا السياق صرّح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الغرفة دعت الصناعيين إلى خفض أسعار منتجاتهم وعدم الانجرار وراء سعر الصرف الوهمي مع عودة ارتفاع قيمة الليرة الذي جاء نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.

وأشار الدبس إلى أن خفض أسعار المنتجات مع تحسن العملة الوطنية لها عدة جوانب إيجابية تصبّ في مصلحة الصناعي من ناحية تصريف منتجاته التي تراكمت في مستودعاته و من جانب آخر تصب في مصلحة المواطن الذي ضعفت قوته الشرائية بشكل كبير واستنزف ما لديه من مدخرات لتأمين حاجاته الأساسية.