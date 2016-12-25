ص 4:04 2016/12/25

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العشرات من إرهابيي تنظيم «داعش» في دير الزور وريفها خلال «الـ72 ساعة الماضية»، إذ خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت نقاطاً عسكرية على محاور أحياء الحويقة والرشدية والموظفين والمقابر ومحيط كل من المطار العسكري وتلة الرواد ومنطقة البانوراما وتلة أم عبود، وانتهت الاشتباكات بإفشال الهجمات الإرهابية بعد مقتل أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري وإصابة آخرين وتدمير كميات من الأسلحة والعتاد الحربي الذي كان بحوزتهم.

ونفذت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على أوكار وتجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي في حي الجبيلة ومحيطي المطار العسكري وجامعة الجزيرة في قرية البغيلية بالريف الغربي أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابييه وسماع انفجارات قوية في حي الجبيلة.

وأشار مراسل «سانا» إلى مقتل متزعم مجموعة اقتحام في تنظيم «داعش» الإرهابي أحمد الديري الملقب بـ«أبو عائشة» مع العشرات من الإرهابيين خلال تصدي وحدات من الجيش لهجوم شنه التنظيم على نقاط عسكرية في محيط حيي الموظفين والمقابر بمدينة دير الزور.

أما في حلب فقد وجهت وحدات من الجيش وحامية الكلية الجوية شرق مدينة حلب بنحو 40 كم ضربات مكثفة بمختلف أنواع الأسلحة على أرتال آليات لتنظيم «داعش» الإرهابي في قريتي مشرفة أبو جبار وبيجان في محيط الكلية، وأسفرت الضربات عن مقتل أكثر من 50 إرهابياً وتدمير عربة مفخخة وسيارتين مزودتين برشاشات وكميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة.

وفي حمص حققت وحدات من الجيش العاملة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بنحو 90 كم تقدماً جديداً في عملياتها العسكرية ضد تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي على اتجاه تلول السود وقرية شريفة جنوب غرب مدينة تدمر، وخلال العمليات تأكد تدمير عربة مصفحة للتنظيم التكفيري وسقوط 15 قتيلاً وعشرات المصابين بين صفوف إرهابييه.

وفي ريف حماة الشمالي قصفت وحدة من الجيش بالمدفعية مجموعة إرهابية كانت تقوم بأعمال تخريب وتجريف للأراضي الزراعية في قرية خربة الناقوس شمال مدينة حماة بنحو 80 كم، أسفرت عن مقتل جميع أفراد المجموعة البالغ عددهم 9 إرهابيين وتدمير عتاد وآليات متنوعة كانت بحوزتهم.

في غضون ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي السكري بمدينة حلب إلى شهيدين وإصابة 33 شخصاً بجروح 4 منهم بحالة خطرة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب باستشهاد شخصين وإصابة 33 آخرين بجروح 4 منهم بحالة خطرة نتيجة انفجار مستودع ذخيرة وعدد من العبوات الناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي وأحد الأبنية المجاورة للمدرسة في حي السكري.

وذكر المصدر في وقت سابق أمس أن عبوة ناسفة انفجرت صباح أمس كانت المجموعات الإرهابية زرعتها في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي في حي السكري ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.