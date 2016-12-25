ص 4:04 2016/12/25

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أمس عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية على ضوء انتهاء عملية تحرير مدينة حلب من الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف: إن الاجتماع ناقش مسألة التسوية في سورية على ضوء انتهاء عملية القوات المسلحة السورية لتحرير حلب من الإرهابيين إضافة إلى سير التحضير للقاء المحتمل في العاصمة الكازاخية أستانة في إطار التسوية السورية.

وكان بيسكوف قد أعلن أن بوتين سيجري اتصالات هاتفية عدة في إطار التحضير للمباحثات السورية – السورية المرتقبة في أستانة.

كما بحث الرئيس بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي حل الأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب الدولي.

وأكد الرئيسان بوتين وروحاني أن الانتهاء الناجح للعملية المشتركة في تحرير حلب خطوة مهمة في طريق النصر الكامل على الإرهاب في سورية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الكرملين قوله في بيان: إن الزعيمين أكدا أيضاً خلال مكالمتهما أن عملية تحرير حلب الناجحة خطوة مهمة لإحلال السلام في البلاد.

وأضاف البيان: تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية على وجه الخصوص وإجراء الحوار في أستانا بين الأطراف المعنية للخروج بنتائج محددة.

وأشار البيان إلى أن روحاني عبّر خلال الاتصال عن تعازيه في اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن الرئيس روحاني أشار خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين إلى الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهابيين ولا سيما في حلب قائلاً: إن هذه الانتصارات بعثت رسالة إلى الإرهابيين مفادها أنه لا يمكنهم تحقيق مآربهم، مشدداً على ضرورة بدء واستمرار المفاوضات السياسية بموازاة هذه النجاحات والانتصارات.

وأكد روحاني على ضرورة السعي لتحرير جميع المناطق في سورية من حصار الإرهابيين وإرسال المساعدات الإنسانية والطبية إليها، مشدداً على توخي الحيطة والحذر لكي لا يستغل الإرهابيون فترة وقف العمليات القتالية لاستعادة قواهم وأن يحوّلوا مناطق في سورية إلى قواعد جديدة لهم.

ووصف روحاني عقد المحادثات في العاصمة الكازاخستانية أستانا بأنها «خطوة للأمام»، قائلاً: إن كازاخستان مكان مناسب لعقد الحوار بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هدف العقوبات الأميركية الجديدة على بعض الشخصيات الروسية هو معاقبة روسيا على دعمها للحكومة السورية في مكافحة الإرهاب الذي يهدّد ليس سورية فقط بل العالم أجمع.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الوزارة قولها في بيان: إن العقوبات الأميركية الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما تضر بالمصالح الأميركية فقط.

وأضافت الوزارة: من الواضح أن القرار الأميركي بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا خلال يومين في ظل هجمات دامية في أنقرة وبرلين يظهر للعقلاء الواقفين بمواجهة التهديد الإرهابي أن خطوات واشنطن تدل على فقدان الإحساس بشكل تام، ومع ذلك فإن إدارة أوباما المغادرة قامت في السنوات الأخيرة بالبحث وبحماسة عن طرق لمحاولة إلحاق الأذى بموسكو إلا أن هذا لم يحصل كما تشتهي.

وأكدت الخارجية الروسية أن إدارة أوباما مستعدة لدعم أي قوى مدمّرة بما في ذلك تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إطار سعيها لـ«تغيير» السلطة في سورية رغم أن تنظيم «القاعدة» الذي تنتمي إليه «النصرة» ارتكب أسوأ الهجمات الإرهابية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية: على ما يبدو أن البيت الأبيض ينسى أنه بموجب القانون الأميركي أن دعم الإرهابيين يعد جريمة جنائية خطرة.

وفي الإطار ذاته أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بتقويض مصالحها في الشرق الأوسط عن طريق استخدام العقوبات.

ونقلت «سانا» عن ريابكوف قوله في تصريح له أمس: العقوبات الأميركية على مصرف تيمب الروسي هي انتقام غير لائق من الإنجازات الروسية في سورية والنجاح الذي حققته السلطات السورية في مجال مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة.

وأشار ريابكوف إلى أن القرار الأميركي يدل من جديد على جهل الإدارة الأميركية الراحلة بالآليات التي تتميز بها السياسة الروسية في الاتجاه السوري والشرق الأوسط بشكل عام ويبين عجزها عن ابتداع أي شيء جديد غير اللجوء إلى الوسيلة الوحيدة التي تتقنها في السياسة الخارجية وهي «العقوبات».