ص 4:04 2016/12/25

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي أن انتصار الجيش السوري في حلب كسر الحلقة الأساسية للمخطط الإرهابي وداعميه ضد سورية.

وقال ولايتي: إن صمود وثبات الشعب السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد وتضحيات الجيش السوري وشجاعته التي قلّ نظيرها على مدى ست سنوات جعلت الدولة السورية بعد انتصار حلب أقوى من السابق وأثبتت أنه لا مكان للإرهابيين التكفيريين في سورية.

وأضاف ولايتي خلال لقائه السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود: إن ثقل الانتصار في حلب أصاب أعداء سورية بنكسة حقيقية عسكرياً وسياسياً، مجدداً التأكيد على استمرار بلاده في دعم سورية حتى دحر الإرهاب من كامل أراضيها.

من جانبه أكد محمود أن انتصار حلب يتجاوز في أبعاده المساحة الجغرافية إلى إفشال الحرب الإرهابية على سورية وتغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة لمصلحة الشعب السوري وتعزيز وحدته وتجسيد إرادته الوطنية المستقلة.