ص 4:04 2016/12/25

بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام أقيم قداس إلهي في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس بحلب ترأسه غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يعاونه عدد من الكهنة.

وأشار غبطة البطريرك يازجي في عظة الميلاد إلى أنه لا يوجد كلام يعبّر عمّا في القلوب من مشاعر المحبة والإخلاص في هذه الأيام المباركة التي شهدت فيها حلب انتصارها العظيم وخلاصها من الإرهاب، مضيفاً بأن يوم الميلاد هو يوم المحبة للبشرية، ولذلك على البشرية أن تستقبل هذه الذكرى بالطهارة والقداسة والنقاوة والأعمال الحسنة.

ولفت البطريرك يازجي إلى أن ما تشهده سورية من قتل وخطف وتهجير وتكفير هي أمور غريبة لأن أبناء سورية مسلمين ومسيحيين هم على الدوام يعيشون إخوة متحابين ويؤكدون بحياتهم اليومية هذا العيش المشترك، يأكلون ويتعلمون ويبنون حضارة وتاريخ الوطن معاً.

وخاطب البطريرك يازجي أبناء حلب بالقول: أتيت إليكم لأكون معكم في هذه الأيام المباركة لنرتل معاً المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، مضيفاً: أحيي فيكم يا أبناء حلب ثباتكم وصمودكم وتجذّركم بأرضكم وهذا هو عهد سورية بكم سورية الأرض التي تجذّرت بها المسيحية وصدرتها للعالم كما صدّرت الثقافة والحضارة والعلم والمحبة.

وابتهل البطريرك يازجي بالدعاء أن يحفظ الله السيد الرئيس بشار الأسد ويسدد خطاه وأن يؤيد أبطال الجيش العربي السوري بنصره وأن يحفظ شعبنا في كل أرجاء سورية وأن يعم السلام والأمان كل أراضي الوطن وأن يعيد المطرانين المخطوفين وكل الأسرى والمخطوفين، مجدداً الدعوة لكل الدول والهيئات الدولية لتحرير المطرانين المخطوفين بولس يازجي متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب لطائفة السريان الأرثوذكس اللذين اختطفتهما التنظيمات الإرهابية بريف حلب عام 2013، مشيراً إلى أن اختطافهم وسائر المخطوفين في سورية يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية.

حضر القداس محافظ حلب حسين دياب وعدد من رؤساء الطوائف المسيحية والمهندس محمد أيمن حلاق رئيس مجلس المدينة وسلمى شيخ حنا عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وهوري أبا هوني عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب وعدد من المعنيين وحشد من أبناء حلب.

كما أُقيم قداس إلهي في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق ترأسه النائب البطريركي العام بدمشق لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك المطران جوزيف العبسي وعاونه لفيف من الكهنة الأجلاء وقام بخدمة القداس جوقة الكاتدرائية.

ونقلت «سانا» عن المطران العبسي في القداس تأكيده على المعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد المجيد، لافتاً إلى أن «تباشير السلام تلوح في الأفق.. وتباشير العودة إلى سورية الجنة أخذت تلوح».

وقال النائب البطريركي: إن الله فتح باب الجنة وباب الخلاص وصفح عنا وصالحنا نحن البشر وأعادنا إلى صداقته ونحن المسيحيين نقبل ذلك بالإيمان فقط وهكذا ميلاد يسوع جعل المصالحة بيننا ممكنة مهما كانت الخلافات كبيرة والنزاعات متجذرة والحروب طاحنة.

وأضاف المطران العبسي: إن الاحتفال بميلاد يسوع هو مناسبة لكي نعيش بسلام وفرح فنحن اليوم نعيش في سورية حالة واسعة من المصالحة بعد أن مزقتنا الحرب.

وفي السويداء احتفلت الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام وذلك بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس وأماكن العبادة بالمحافظة.

ففي مطرانية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس أُقيمت صلاة وقداس ترأسه المطران سابا اسبر مطران بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس أشار خلالها إلى المعاني السامية التي يجسّدها ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام وأهمية ترسيخ المحبة والتسامح والتواضع بين الناس وتعزيزها في النفوس والعودة إلى الله في قلوبنا أكثر من أي وقت مضى.

وتضرّع اسبر إلى الله ليخلص سورية من محنتها ويعمّ فيها السلام والمحبة وأن تسود لغة الحوار والسلام من القلب لا لغة السلاح والتنافر ومبادلة من أخطأ معنا بالمحبة والسلام كما كان يفعل السيد المسيح من قبل وأن يحمي سورية قيادة وشعباً وأن تنعم براحة البال والطمأنينة وتعود كما كانت وأفضل.

وفي كنيسة يسوع الملك للآباء الكبوشيين بالسويداء أقيم قداس وصلاة بهذه المناسبة دعا خلاله الأب فادي زيادة راعي الكنيسة إلى أهمية تمثل إنسان اليوم لمعاني وقيم الميلاد الروحية في تجسيد المحبة والتسامح والإخاء والتخلي عن الأنانية والجشع والحروب ليعيش الإنسان مع أخيه الإنسان بمحبة وسلام.

ورفع الأب زيادة الصلاة للرب من أجل أهل سورية وحلب الصامدين وأن ينصر الله سورية ويحمي شعبها وجيشها ويحفظ السيد الرئيس بشار الأسد وأن يرحم شهداء الوطن ويشفي الجرحى والمصابين.

كما أقامت كنيسة الراعي الصالح بالسويداء صلاة وقداساً بمناسبة عيد الميلاد أشار خلاله القس سميح الصدي راعي كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية بدرعا والسويداء إلى أن ميلاد السيد المسيح كان بشرى فرح وسلام وخلاص للناس، مستذكراً حين قام هيرودس بقتل أطفال بيت لحم في زمن الميلاد وأن هذا ليس ببعيد عنا حيث نرى الإرهاب يقتل أطفالنا متضرعاً لأن يكون هذا العيد خلاصاً وسلاماً لبلادنا في زمن البلاء.

وفي كنائس شهبا وعرى والقريا للروم الملكيين الكاثوليك أُقيمت صلوات وقداديس إلهية أكدت العظات فيها أهمية تجسيد وترسيخ معاني وقيم ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام السامية لتخليص أنفسنا وبلدنا من آلامها ورفض دعوات التفرقة والبغض التي يحاول أعداء الوطن دسها والتمسك بحالة ورسالة التآخي والمحبة والتسامح التي تتميز بها سورية لتبقى كما كانت دوماً مهداً للحضارات ومنارة تبعث للعالم القيم الإنسانية النبيلة.

كما أقامت كاتدرائية السريان الأرثوذكس في حي الناصرة بمدينة الحسكة أمس احتفالية في كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تقديم الترانيم الميلادية وإضاءة شجرة الميلاد وإيقاد نار الميلاد، إضافة إلى افتتاح مجسم للمغارة التي ولد فيها السيد المسيح، وذلك على أنغام الفرقة النحاسية التابعة للفوج الكشفي الرابع في الكنيسة.

وأشار المعتمد البطريركي لأبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس الأسقف مار موريس عمسيح إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يرمز إلى التعبير عن حالة المحبة والتآخي بين أبناء الشعب السوري، معرباً عن الأمل في عودة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع الوطن في أقرب وقت.

وعبّر المشاركون في الاحتفال عن تمنياتهم بأن يكون الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري في حلب بداية لتطهير كل شبر من أرض سورية الحبيبة من الإرهابيين والتوجه نحو مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الشاملة، معتبرين أن المشاركة في الاحتفال تجسد الإصرار على التمسك بإرادة الحياة والفرح لدى أبناء محافظة الحسكة بالرغم من جميع الصعوبات والظروف.

شاركت في الاحتفال فعاليات رسمية واجتماعية وأهلية وحشد من الأهالي.