ص 4:04 2016/12/25

وجّه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى حلب والسوريين والمسيحيين منهم خصوصاً بعنوان «سلام آت لسورية بعد سلام حلب» جاء فيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد: أوجه تحية السلام إلى حلب الصامدة بصمود جميع أبنائها باسمي وباسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في سورية وآمل أن نزور حلب مع إخوتنا المطارنة في الوقت المناسب.

وقال البطريرك لحام في رسالته التي وجّهها من القاهرة: أوجّه رسالة أمل إلى جميع السوريين ولا سيما المسيحيين المقيمين بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة ونقول لهم: لسورية السلام آت آت آت وذلك بتضافر وتضامن ومحبة جميع أبناء وبنات سورية.

وأضاف البطريرك: نشكر الله على انتصار حلب ونصلي لأجل الضحايا الذين سقطوا، ونعزي المحزونين ونطلب الشفاء للمرضى ونصلي ولا سيما لأجل جيشنا وجميع من يدعمه لكي يحقّقوا الانتصار والسلام لسورية.

واختتم البطريرك لحام رسالته بالقول: مع الملائكة ننشد ونطلب أن تتحقق معاني العيد وهذه الأنشودة الخالدة: المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة مع محبتي وبركتي.