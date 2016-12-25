ص 4:04 2016/12/25

نظّم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وأبناء الجالية السورية في فرنسا احتفالية بتحرير الجيش العربي السوري مدينة حلب وتخليصها من الإرهاب، وذلك بمشاركة عدد من المتضامنين الفرنسيين.

ورفع المشاركون في الاحتفالية التي أقيمت أمام برج «إيفل» في باريس العَلَم السوري وعلَم روسيا الاتحادية ولافتات كتب عليها «لا للإرهاب.. نعم للسلام»، مرددين هتافات داعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

وتوجّه المشاركون بالتهنئة والمباركة للشعب السوري وجيشه وقيادته وبالشكر للمقاومة اللبنانية والدول الحليفة والصديقة كإيران وروسيا التي احترمت إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله وساندت ودعمت الدولة السورية في حربها على الإرهاب, وأعرب المشاركون عن شجبهم وإدانتهم لجريمة اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، متوجّهين بالعزاء لعائلته وروسيا شعباً وقيادة.

في موازة ذلك جدد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا تضامنهم ووقوفهم إلى جانب وطنهم الأم سورية في معركته ضد الإرهابيين والقوى الظلامية والدول الغربية والإقليمية المتآمرة عليه، معبّرين عن ثقتهم بحتمية انتصار سورية في معركتها ضد الإرهاب، وأشاد الطلبة ببطولات وتضحيات الجيش العربي السوري الباسل الذي يدافع عن أرض الوطن وحريته وسيادته من رجس الإرهاب، متمنين عودة الأمن والأمان والسلام والاستقرار إلى ربوع الوطن.

ووجّه الطلبة السوريون في ختام رسالتهم تحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء الجيش العربي السوري الذي يواصل معاركه ضد الإرهاب وداعميه حتى تحقيق النصر النهائي بتحرير سورية من دنس الإرهاب.

الى ذلك عقد الاتحاد الوطني لطلبة سورية- فرع الجزائر مؤتمره السنوي بمقر السفارة السورية في الجزائر العاصمة تحت شعار «طلبة سورية في الجامعات والمعاهد كما في الجبهات صامدون منتصرون».

ونقلت «سانا» عن الدكتور عفيف حمدان القائم بالأعمال قوله في كلمة السفارة: إن افتتاح المؤتمر يتزامن مع أفراح الشعب السوري بتحرير مدينة حلب من الإرهابيين، مضيفاً: إن الجيش العربي السوري خلَّص ببسالته وتضحياته الجسام وحكمة قيادته مدينة حلب من براثن الهمجيين وأعادها إلى حضن الجغرافيا الوطنية لتسطر ولادة تاريخ جديد للمحبة والحضارة.