تشكيلة منتخبنا في مباراته أمام نظيرة البحريني

أعلن مدرب منتخب سورية لكرة القدم نبيل معلول تشكيلة المنتخب الأساسية التي سيلعب بها أمام نظيره البحريني اليوم في المباراة الدولية الودية ضمن تحضيراته لاستئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

وتتألف التشكيلة من اللاعبين طه موسى بحراسة المرمى وفارس أرناؤوط وعمرو ميداني ومؤيد العجان ويوسف محمد بخط الدفاع وكامل حميشة واياز عثمان ومحمد عثمان في خط الوسط ومحمود المواس ومحمد المرمور وعبد الرحمن بركات في خط الهجوم.

ويلتقي منتخبنا مع منتخب إيران في مباراة دولية ودية ثانية تحضيراً للتصفيات القادمة أيضاً وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري.

«سانا»