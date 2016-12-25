ص 4:04 2016/12/25

قالت صحيفة «زمان» التركية: إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تراجعت بنسبة 44٫3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية.

وأضافت الصحيفة: إن هناك تخوفاً لدى أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال من الزج بأموالهم في سوق تعاني اضطرابات وقلاقل تهدّد الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة.

ومن أبرز المشكلات التي واجهت الاقتصاد التركي – بحسب الصحيفة – محاولة الانقلاب الفاشلة في الصيف الماضي، والحملة المضادة التي نفذها نظام الرئيس التركي رجب أردوغان ضد معارضيه واعتقال وطرد عشرات الآلاف من وظائفهم، إضافة إلى توتر العلاقات بين تركيا وشركائها الأوروبيين.

وفرضت المشكلات الكثيرة التي تعاني منها تركيا أعباء كبيرة على الاقتصاد التركي أدت إلى انكماشه ولاسيما خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى فقدان الليرة التركية نحو 20% من قيمتها أمام الدولار لتصبح العملة التركية بين أضعف عملات الدول الصاعدة.