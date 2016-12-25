ص 4:04 2016/12/25

أقدم تنظيم «داعش» الإرهابي على تحويل المساجد من أماكن للعبادة إلى أماكن لعرض مذابحه ومشاهده الدموية التي ترفضها كل الأديان, حيث يجبر التنظيم الإرهابي الأهالي والمصلين في الأماكن التي يسيطر عليها على مشاهدة مقاطع الفيديو الدموية التي يصدرها من وقت لآخر لـ«توثيق» جرائمه البشعة.

وذكرت «د ب أ» أن آخر مقطع فيديو أجبر «داعش» الأهالي المصلين في المساجد على مشاهدته هو حرق جنديين تركيين كان قد أسرهما سابقاً.

وقالت الوكالة: هذا «الفيديو» يذكّر بما فعله إرهابيو «داعش» بالطيار الأردني معاذ الكساسبة منذ عام، حيث قام إرهابيو «داعش» بوضعه في قفص حديدي وأحرقوه.

وأضافت الوكالة: «داعش» لا يكتفي بإرغام البالغين على مشاهدة صور جرائمه الدموية، بل يجبر أيضاً الأطفال والنساء على مشاهدتها، كما يفرض عقوبات على المتخلفين أو الرافضين لمشاهدة تلك المقاطع المصورة، وتتنوع العقوبات ما بين السجن لمدة 3 أيام أو الجلد على العلن.