ضبط محطات وقود ومخابز مخالفة وتنظيم 110 ضبوط تموينية بريف دمشق

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 110 ضبوط تموينية طالت محطات الوقود في عدرا ورنكوس وحزرما والهيجانة ومعربا بمخالفات نقص بالكيل وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بمادتي المازوت والبنزين ومعتمدين لمادة الغاز في مناطق السبينة والنبك والجبة ويبرود وشبعا وجديدة الشيباني ويبرود والمراح وعدرا العمالية يتقاضون زيادة بالأسعار.

وشملت الضبوط عدداً من المخابز في مناطق ببيلا والديماس والزبداني وعكوبر وشبعا والنشابية بمخالفات سوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد إضافة إلى حيازة مواد منتهية الصلاحية معكرونة في سوبر ماركت في عقربا ومواد منتهية الصلاحية في محل بالنشابية والغش في صناعة كباب الدجاج وعدم إبراز فواتير الشراء وتم سحب عينات مختلفة.

«سانا»