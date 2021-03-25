بينهم جنود أمريكيون.. إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما فيها 7 لجنود أمريكيين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مئة ألف و276، بينما زاد عدد الوفيات الإجمالي إلى 1709 بعد تسجيل حالتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إصابة 7 من جنودها بعد وصولهم إلى البلاد ما بين 8 و22 آذار الجاري ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بين الجنود الأمريكيين إلى 806.

إلى ذلك، سجلت الفلبين عدداً قياسياً من الإصابات بكورونا في يوم واحد بلغ 8773 إصابة ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 693048، بينما بلغ عدد الوفيات 13095 بعد تسجيل 56 وفاة جديدة.