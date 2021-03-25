صيانة أعطال شبكة كهرباء الحسكة

أنهت الورشات التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة أعمال صيانة الأعطال الفنية التي تعرضت لها شبكتا نقل الطاقة المتوسطة والمنخفضة نتيجة الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة ليلة أمس الأول.

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة أنه تمت صيانة الأعطال الكهربائية التي تعرضت لها شبكات نقل الطاقة ومراكز التحويل بمدينة الحسكة وشملت 5 خطوط 20 ك. ف وشبكات 5 مراكز تحويل إضافة إلى صيانة الأعطال التي حدثت بمدينة القامشلي وريفها وشملت عطل كابل محولة 20-66 وعطلاً على قاطع الـ 66 في محطة تل علو وتمت إعادتها جميعها للخدمة.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة بخط المعامل 20 ك. ف مستمرة إذ توجد على الخط المذكور4 مراكز تحويل خارج الخدمة ومنذ عدة أيام تقوم ورشات الصيانة بإصلاح الكابل الأرضي المغذي لها ومن المتوقع الانتهاء من الإصلاح ظهر اليوم.

وألحقت الأجواء الماطرة والرياح الشديدة المرافقة لها التي شهدتها الحسكة على مدى يومين أضراراً بعدد من الشبكات الكهربائية والأعمدة ومراكز التحويل الكهربائي.

«سانا»