دورة لمدربي وحكام التايكواندو

معين الكفيري

في محطة مهمة وضرورية أقام اتحاد التايكواندو دورة تدريب وتحكيم مركزية في مدينة الفيحاء الرياضية في بدمشق بحضور أربعين دارساً من مختلف المحافظات والهيئات حيث تضمنت شرحاً تفصيلياً عما هو جديد وآخر تعديلات الاتحاد الدولي على قانون اللعبة.

اعتماد وصقل

شريف ديركي رئيس اتحاد التايكوندو أشار في حديثه لـ «تشرين» أن اتحاد اللعبة أقام دورة تدريب وتحكيم اعتماد وصقل وترفيع مركزية والثانية والثالثة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق لدرجات المستجد.

وأضاف: الدورة كانت ناجحة ومفيدة جداً وأقيمت على مدى أربعة أيام وشارك فيها أربعون دارساً ودارسة من مختلف المحافظات والهيئات وكانت بمنزلة وقفة جيدة لرفد كوادر اللعبة بالمزيد من المدربين والحكام ليكونوا مؤهلين بشكل علمي وصحيح إضافة لترقية الحكام العاملين لدرجات أعلى وتأهليهم لاتباع دورات دولية في التدريب والتحكيم من خلال محاضرات نظرية وعملية قدمها أصحاب الخبرة .

وأكد ديركي أهمية هذه الدورات لاطلاع الكوادر على كل ما هو جديد وآخر تعديلات الاتحاد الدولي في قوانين التدريب والتحكيم حيث خضع الدارسون لتدريبات عملية على الواقي الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي للعبة ( kpnp) المتوفر في الاتحاد.

وأشاد رئيس اتحاد التايكواندو بانتظام الدارسين من الكوادر بحضور الجلسات وتفاعلهم الإيجابي مع فعاليات الدورة كما كان لها الأثر الإيجابي الأكبر في توضيح عدد من الجوانب المهمة التي ستعود بالنفع على المشاركين .

تصوير: عبد الرحمن صقر