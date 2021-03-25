سيئول: أكثر من 10 آلاف بلاغ عن أعراض جانبية للقاحات كورونا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم أكثر من 10 آلاف بلاغ عن ظهور أعراض جانبية بعد التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية في سيئول، حسبما نقلت وكالة «يونهاب»: إن «العدد التراكمي للبلاغات عن أعراض جانبية للقاحات تجاوز الـ 10 آلاف منذ بدء حملة التطعيم في الـ 26 من شباط الماضي»، مبينة أن من البلاغلات 9757 مرتبطاً بلقاح استرازينيكا و253 بلقاح فايزر.

وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى وفاة 16 شخصاً بعد تلقي لقاح كورونا حتى الآن في كوريا الجنوبية، فيما بينت الاستنتاجات المبدئية لتحليل أسباب الوفيات أن حالة وفاة واحدة من بين الـ16 المسجلة ترتبط بالتطعيم .