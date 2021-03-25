 افتتاح ممر ترنبة – سراقب بريف إدلب لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين

افتتحت محافظة إدلب بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري والهلال الأحمر العربي السوري اليوم ممر ترنبة سراقب في منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي بهدف استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب.

وقال محافظ إدلب محمد نتوف في تصريح لمراسل «سانا»: إن المحافظة قامت بتجهيز طاقم طبي كامل مع عيادة متنقلة وسيارة إسعاف عند الممر لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة فيما جهز الهلال الأحمر العربي السوري فرقاً إضافية ستكون مهمتها تقديم المساعدة.

وأشار نتوف إلى وجود تنسيق مع الأصدقاء الروس الذين يبذلون الجهد الممكن لمساعدة الأهالي بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية إلى حضن الدولة وتقديم كامل التسهيلات لضمان نقلهم إلى حماة ومن ثم عودتهم إلى قراهم المحررة من الإرهاب.

بدوره، محمد وتي مدير فرع الهلال الأحمر قال: إن فريقاً من الهلال الأحمر العربي السوري يتواجد على مدار 24 ساعة على الممر الإنساني وهو جاهز لتقديم الخدمات الإغاثية والطبية الكاملة للأهالي الراغبين بالخروج عبر هذا الممر إلى مراكز الإقامة المؤقتة بمدينة حماة.

وجهّزت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع محافظة إدلب والهلال الأحمر العربي السوري الممر في الحادي والعشرين من الشهر الماضي لفتحه بهدف استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب.