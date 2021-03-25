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الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف جرائم الاحتلال

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أوردته وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية : إن الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتوسيع مخططاته الاستعمارية.

وشددت الخارجية على أن تصعيد الاحتلال بارتكاب تلك الجرائم دليل واضح على إمعانه في رفضه للقرارات الأممية ذات الصلة واستخفافه بالإدانات الدولية لانتهاكاته واستهتاره بالمطالبات الدولية لوقف مخططاته الاستيطانية التي تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لوقف اعتداءات الاحتلال فوراً ومحاسبته على جرائمه بحق الفلسطينيين.

«سانا»

 

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