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جباروف: تجارب بيونغ يانغ الصاروخية ردّ على العدوانية الأمريكية

أكد نائب لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن قيام كوريا الديمقراطية بعمليات إطلاق صواريخ يأتي في سياق الرد على السياسات الأمريكية العدوانية ضدها، مشيراً إلى أنه لا جدوى من أي عقوبات أممية جديدة ضدها.

وقال جباروف لوكالة «سبوتنيك» اليوم: من الواضح أن بيونغ يانغ تشعر بتهديد متزايد من الولايات المتحدة، ويبدو أن الأمريكيين يضايقونهم عن عمد، فقد خططوا لمناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من سواحلها الشمالية في الخريف، لذلك فإن عمليات الإطلاق هذه جاءت رداً على هذه السياسة العدوانية.

وأضاف: لا تستخدموا أساليب التهديد ضد الكوريين الديمقراطيين فهم مثابرون، لذا فإن فرض عقوبات إضافية جديدة لن تفيد في شيء..

وتحدثت وسائل إعلامية عن قيام كوريا الديمقراطية بإطلاق صاروخين بالستيين في وقت سابق اليوم.

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