الصحة: 153 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 113 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 113 حالة ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 17896 شفيت منها 11907 وتوفيت 1195 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 24 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

59 في دمشق

22 في حمص

17 في طرطوس

17 في حلب

14 في ريف دمشق

10 في اللاذقية

10 في القنيطرة

3 في دير الزور

1 في درعا

=الشفاء:

18 في دمشق

17 في حلب

16 في اللاذقية

15 في ريف دمشق

14 في طرطوس

13 في حمص

8 في السويداء

7 في درعا

5 في حماة

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في حلب

2 في السويداء

2 في طرطوس

2 في اللاذقية

1 في درعا