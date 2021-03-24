مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين لصالح دولة فلسطين

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم بأغلبية أعضائه قرارين لصالح دولة فلسطين.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وفق ما أوردت وكالة «وفا» أن 36 دولة صوتت لصالح قرار قدمته فلسطين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ46 المنعقدة حالياً في جنيف يدين الاستيطان ومخططات الضم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة فيما امتنعت 8 دول واعترضت 3 ضد القرار.

ولفت المالكي إلى أن 42 دولة صوتت على قرار آخر يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة فيما امتنعت دولتان واعترضت ثلاثة عليه.

وأكد المالكي أن تطوير القرارات الفلسطينية جاء بما ينسجم ويخدم الاستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

«سانا»