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عالمياً: إصابات كورونا تتجاوز 125 مليوناً والوفيات تقترب من ثلاثة ملايين

بلغت حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا 125 مليوناً و140 ألفاً و678 بينما بلغت حصيلة الوفيات مليونين و751 ألفاً و10 وفيات وفق آخر إحصائيات.

ووفقا لموقع «وورلد ميترز» المعنى بمتابعة تطورات كورونا فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في كانون الأول 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر الدول من حيث إعداد الإصابات في العالم بـ  30 مليوناً و657 ألفاً و484 إصابة تليها البرازيل بـ 12 مليوناً و136 ألفا و615 إصابة وتأتي الهند بالمركز الثالث بـ 11 مليوناً و786 ألفاً و998 إصابة.

«سانا»

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