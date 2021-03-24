إيطاليا تنتقد انسحاب تركيا من معاهدة حماية المرأة

انتقدت إيطاليا انسحاب تركيا من معاهدة حماية المرأة من العنف الأسري وتعزيز المساواة بين الجنسين معتبرة أنها خطوة خطيرة إلى الوراء.

ونقلت وكالة «آكي» الايطالية عن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قوله أمام مجلس الشيوخ الإيطالي عشية القمة الأوروبية الافتراضية: إن التخلي التركي عن اتفاقية اسطنبول تمثل خطوة خطيرة إلى الوراء فحماية المرأة من العنف وبشكل عام الدفاع عن حقوق الإنسان في كل البلدان يعتبر قيمة أوروبية أساسية ويمكنني القول أكثر من ذلك، إنها هوية للاتحاد الأوروبي.

ورأى دراغي أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى العمل على مقترحات ملموسة لجدول أعمال إيجابي مع تركيا يفضل ديناميكية بناءة أيضاً من منظور الاستقرار الإقليمي.

وعلى الرغم من ان النظام التركي لا يحتفظ بإحصائيات رسمية عن قتل النساء إلا أن بيانات موقع منظمة «جرائم ضد المرأة» أظهرت أن 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ عام 2010 كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النسوة الأتراك يتعرضن للعنف الأسري.

«سانا»