مؤسسة مياه الشرب بدمشق: عكارة المياه طبيعية وناتجة عن فيضان نبع الفيجة

أكدت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق أن العكارة الظاهرة في مياه الشرب حالياً في مدينة دمشق ظاهرة طبيعية ناتجة عن فيضان نبع الفيجة في مثل هذه الأيام من العام.

وفي بيان تلقت «سانا» نسخة منه ذكرت المؤسسة أن هذه العكارة لا تؤثر في الصحة العامة.

مدير الاستثمار والصيانة في المؤسسة محمود زلزلة أوضح أن عكارة المياه الظاهرة حالياً ضمن المواصفات القياسية السورية مشيراً إلى أن غزارة النبع حاليا تتجاوز 12 متراً مكعباً بالثانية.

ولفت زلزلة إلى المراقبة النوعية للمياه ضمن المصادر الرئيسة والخزانات في مدينة دمشق عبر أجهزة التحكم الآلي إضافة إلى سحب عينات من الشبكة وفحصها مخبرياً بشكل يومي.