غداً.. الجو غائم جزئياً وهطولات مطرية في مناطق متفرقة

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 65 كم/سا والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: