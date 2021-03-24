قرار جديد حول خدمة العلم لأطباء الأسنان

أكد نقيب أطباء الأسنان في سورية الدكتور زكريا الباشا لـ سانا صدور قرار رسمي من إدارة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع يتضمن إنهاء الخدمة الإلزامية دون احتفاظ بطبيب الأسنان الملتحق بخدمة العلم من الآن وصاعداً.

ونص الكتاب الصادر في الـ17 من آذار الجاري وفق الدكتور الباشا على تطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية الخاص بسنة الامتياز والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.

وذكر نقيب الأطباء أن الكتاب تضمن أيضا أنه عند التحاق طبيب الأسنان الناجح بامتحان البورد السوري بالخدمة الإلزامية يسلم شهادة الاختصاص مباشرة بناء على كتاب تأكيد من إدارة الخدمات الطبية للهيئة السورية للاختصاصات الطبية كما تعهدت إدارة الخدمات الطبية بفرز طبيب الأسنان الاختصاصي أو الخاضع لسنة الامتياز إلى المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بخدمة العلم الإلزامية.

كما تتعهد إدارة الخدمات الطبية وفق الكتاب بفرز طبيب الأسنان الممارس العام غير المختص الذي يلتحق بالخدمة الإلزامية إلى المحافظة التي يرغب بالخدمة فيها فور التحاقه.

وحول أهمية القرار أكد الدكتور الباشا أنه يسهم بالحفاظ على الكوادر البشرية العلمية من الهجرة ويضمن التحاق هذه الكوادر بالخدمة الإلزامية وفق مدة محددة دون احتفاظ كما يتيح الفرصة للطبيب اختيار المشفى أو المركز الذي يرغب بالخدمة فيه.