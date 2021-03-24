184 خرقاً جديداً يرتكبه العدوان السعودي بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 184 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد الخروقات قوله : “إن الخروقات شملت استحداث تحصينات في الجبلية والمنظر و28 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و131 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة إضافة إلى رصد ستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على كيلو16 والتحيتا وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والمنظر والدريهمي والجبلية والتحيتا”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.