اكتشاف سلالة كورونا البريطانية في 7 دول جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اكتشاف السلالة البريطانية الأكثر عدوى من فيروس كورونا في سبع دول أخرى بغضون أسبوع ليبلغ عددها الإجمالي 125 دولة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن النشرة الأسبوعية الصادرة عن المنظمة أن جغرافية سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا توسعت أيضاً خلال سبعة أيام إلى 75 دولة فيما كانت في السابق 64 دولة أما السلالة التي تم اكتشافها في الأصل في البرازيل واليابان فهي تنتشر الآن في 41 دولة بزيادة ثلاث دول عن الأسبوع السابق.

وكانت منظمة الصحة العالمية رصدت ظهور السلالة المتحورة في بريطانيا في أيلول الماضي والسلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا في أوائل آب الماضي فيما ظهرت السلالة الثالثة في البرازيل واليابان في كانون الأول.